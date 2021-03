Il motociclista Oddera e Spiderman sorprendono i bimbi del Gaslini di Genova

GENOVA – Neanche il Covid è riuscito a tenere Spiderman lontano dai bambini ricoverati nel reparto di oncologia dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Dall’inizio della pandemia, il nosocomio è stato costretto a sospendere le visite di intrattenimento che allietavano i piccoli ricoverati all’interno dei reparti. È nata così l’idea di arrivare ai piccoli direttamente dalle finestre: una gru ha issato il motociclista Vanni Oddera, accompagnato dal suo collega Maurizio Gerini e da Mattia Villardita, nei panni del supereroe Spiderman, davanti alle finestre dei reparti di clinica pediatrica, nefrologia, ematologia e oncologia.

Uno spettacolo inaspettato e coinvolgente per i bambini che hanno passato una mattinata diversa, con i loro beniamini davanti alle finestre, ricevendo anche regali e gadget: maglie, cappellini e album da disegno, nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

Vanni Oddera, motociclista savonese campione di motocross freestyle, ha inventato la mototerapia nel 2009 lungo i corridoi dei reparti di ematologia e oncologia dell’ospedale pediatrico genovese e, da allora, ogni anno ha regalato visite, esibizioni di salti acrobatici con la sua moto, feste, donazioni e molte altre iniziative per sostenere il cammino dei piccoli malati oncologici. Dal 2012 è nata una vera e propria collaborazione con l’ospedale Gaslini, grazie al progetto “Freestyle Hospital”, esportato in 80 ospedali in Italia e due ospedali a Londra. Nell’aprile del 2020, in pieno lockdown, Oddera ha lanciato la “mototerapia take-away”, che permette di portare le moto direttamente a casa dei ragazzi: in un anno, oltre 50.000 disabili riceveranno la visita del campione del mondo, con attività sempre più coinvolgenti.

