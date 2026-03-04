il-movimento-5-stelle-rilancia-il-percorso-condiviso-per-le-amministrative-in-terra-di-lavoro

Il Movimento 5 Stelle conferma la disponibilità a un lavoro di massima condivisione, finalizzato alla costruzione di un campo solido e credibile.

Un’alleanza che possa richiamare e replicare, sui territori, esperienze considerate positive: il modello delle regionali con Roberto Fico (nella foto) e il cosiddetto “modello Napoli”, dove l’unità del campo progressista si è fondata su basi programmatiche chiare e su una leadership condivisa.

La prospettiva indicata è quella di un percorso inclusivo e strutturato, capace di rafforzare l’area progressista anche in Terra di Lavoro attraverso un metodo trasparente, partecipato e coerente con le aspettative dei cittadini.

Nei giorni scorsi si è svolto un confronto con il segretario regionale del Partito Democratico, Piero De Luca, durante il quale è stata illustrata in modo chiaro e trasparente la visione politica e il percorso che si intende costruire sui territori in vista delle prossime scadenze elettorali.

Un incontro definito franco e costruttivo, nel quale sono stati affrontati temi centrali per l’organizzazione del campo progressista, con particolare attenzione al metodo e alla necessità di scelte condivise.

Tavolo provinciale per le amministrative in Terra di Lavoro

Un tavolo provinciale casertano è stato dedicato alle prossime amministrative in Terra di Lavoro. Al confronto ha preso parte anche il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle della provincia di Caserta, Giuseppe Buompane.

Il momento di dialogo ha rappresentato un ulteriore passaggio nel percorso di costruzione di un’alleanza ampia e credibile, capace di offrire risposte concrete alle comunità locali.

Chiarezza, metodo e condivisione

Sia nell’incontro con il segretario regionale del Partito Democratico sia nel tavolo odierno con le forze progressiste, è stata ribadita con determinazione una linea politica precisa: piena chiarezza su candidature e programmi, nessuna fuga in avanti e nessuna scelta calata dall’alto.

L’obiettivo è costruire percorsi realmente condivisi, con decisioni ampiamente partecipate e rispettose delle comunità locali, delle forze politiche e delle realtà civiche coinvolte. Un metodo che metta al centro contenuti, visione e responsabilità collettiva.