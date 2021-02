AGI – Partendo dall’agguato in Congo e dalla morte della Ambasciatore Luca Attanasio, “cui dedicheremo un’area del ministero”, il titolare della Farnesina Luigi Di Maio, in un’intervista a la Repubblica arriva a parlare anche del Movimento per dire che “è cresciuto, maturato”.

Per poi aggiungere che “questo governo rappresenta il punto di arrivo di un’evoluzione in cui i 5 stelle mantengono i propri valori, ma scelgono di essere finalmente e completamente una forza moderata, liberale, attenta alle imprese, ai diritti, e che incentra la sua missione sull’ecologia”.

Poi spiega: “Tutta la trattativa con il premier Draghi è stata fatta sul ministero per la Transizione.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Il Movimento è ora su una linea moderata”, spiega Di Maio proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento