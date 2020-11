AGI – L’orrore non ha limiti in Mozambico squassato dal terrorismo jihadista, in particolare nella regione del Nord di Cabo Delgado.

Una regione dimenticata dallo Stato, dove si fatica a vivere e ad arrivare a fine giornata. La povertà è dilagante. Ma Cabo Delgado è anche una regione ricca di risorse. Qui agisce e opera un gruppo jihadista che inizialmente si faceva chiamare Al-Shabaab “i giovani”, come il gruppo jihadista somalo. Non è chiaro, tuttavia, se e quali legami esistano tra i due gruppi. Di certo la versione mozambicana fa riferimento all’Isis, mentre quella somala ad Al Qaida.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il Mozambico nella morsa del terrore jihadista proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento