il-mozarteum-di-salisburgo-diretto-da-luigi-piovano-al-mercadante-di-napoli

Musiche di Porpora, Haydn e Mozart per l’evento che, giovedì 21 maggio, chiude la stagione della Scarlatti

Musiche di Porpora, Haydn e Mozart nel programma musicale della prestigiosa Orchestra del Mozarteum di Salisburgo diretta dal maestro Luigi Piovano che chiude, giovedì 21 maggio (ore 20.30) al Teatro Mercadante di Napoli, la stagione dell’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis.

‘Il concerto del celebre ensemble austriaco diretto dal maestro Piovano (qui impegnato anche come violoncello solista) si configura – sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico della Scarlatti – come uno degli eventi più prestigiosi dell’attuale panorama musicale internazionale.

Siamo orgogliosi di proporne l’ascolto a Napoli nella serata, realizzata grazie al prezioso sostegno della Fondazione Tridama e di Caronte Spa, che chiude la nostra stagione musicale’.

Il programma si apre nel segno della riscoperta e dell’omaggio alla grande scuola napoletana con l’Aria in do maggiore per violoncello e archi di Nicola Antonio Porpora, compositore nato e morto all’ombra del Vesuvio (1686-1768), tra i più celebri della sua epoca, soprattutto in ambito operistico.

‘Un’eccellente e rara opportunità per riapprezzare la raffinatezza dell’inventiva melodica di questo grande compositore – aggiunge Tommaso Rossi – celebrato più per il magistero profuso nella formazione di illustri musicisti e interpreti, tra i quali spiccano Farinelli e Franz Joseph Haydn, che per l’eleganza formale e la ricchezza delle parti vocali delle sue composizioni’.

Si prosegue nel segno di Franz Joseph Haydn con l’esecuzione del ‘Concerto in do maggiore per violoncello e orchestra’, capolavoro di eleganza e vivacità espressiva composto, probabilmente, tra il 1761 e il 1765, in una tonalità che nel Secolo dei Lumi incarnava l’ideale settecentesco dell’armonia assoluta.

La seconda parte del concerto è interamente dedicata al genio di Wolfgang Amadeus Mozart con la ‘Sinfonia in sol minore K. 550’. Composta nel 1788 e nota per il suo iconico movimento iniziale, il Molto allegro entrato persino nella cultura pop del Novecento, questa sinfonia rappresenta un vertice di drammaticità e pathos, resi con un linguaggio contrappuntistico teso e una struttura melodica che precorre il romanticismo beethoveniano.

Fondata nel 1841 con il sostegno della vedova di Mozart, Konstanze, l’Orchestra del Mozarteum di Salisburgo è oggi una delle principali realtà sinfoniche austriache, acclamata in tutto il mondo per lo stile unico e le brillanti interpretazioni del repertorio classico viennese, tanto da essere stata la prima formazione, dopo i Wiener Philharmoniker, a ricevere la Medaglia d’oro Mozart.

Sul podio salirà Luigi Piovano, da oltre vent’anni primo violoncello solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e musicista dal vasto profilo internazionale.

Piovano, che dal 2022 collabora stabilmente con la compagine salisburghese, guiderà il pubblico napoletano in un evento che unisce rigore filologico e profonda intensità espressiva.

Biglietti: da 30 a 15 euro (con riduzioni per enti convenzionati, under 30 e studenti di conservatorio). Informazioni: www.associazionescarlatti.it