Il Nabilah riapre per una nuova stagione:

Arriva il “Salotto Creativo” della Domenica, tra musica, arte e lifestyle vista mare

Bacoli (NA), 19 aprile — Il Nabilah Beach Club riapre ufficialmente le sue porte inaugurando una nuova stagione all’insegna dell’eleganza, della musica e della creatività. Domenica 19 aprile prende vita “Salotto Creativo”, il format che unisce intrattenimento, arte e convivialità in una delle location più iconiche del litorale campano.

Affacciato sul mare, il Nabilah si conferma un punto di riferimento per chi desidera vivere un’esperienza immersiva, tra design, natura e cultura. L’evento inaugurale accompagnerà gli ospiti lungo un percorso che attraversa l’intera giornata, dal brunch fino a tarda notte.

La giornata si apre con il Brunch Mode, accompagnato dalle selezioni musicali di Anja e DJ Capocelli. Si prosegue con il Sunset Mode, con il DJ set di Dario Tofano, live band e Antonio Marino, per un momento suggestivo al tramonto. A chiudere, il Late Night Grooves con Marco Corvino e Danny Angioletti, per vivere la notte tra ritmi coinvolgenti e atmosfera esclusiva.

Grande spazio anche all’arte con le Art Performance di Nina D’Ausilio, Beatrice Del Guerrico e Ivan Nobile, che arricchiranno l’esperienza con interventi creativi e contemporanei.

Completa l’offerta la Food Track Zone, con proposte selezionate firmate Signora Bettola, da Mario, Reiwa e Terra Nera, per un percorso gastronomico pensato per accompagnare ogni momento della giornata.

L’evento si svolgerà presso il Nabilah Beach Club, in Via Spiaggia Romana 15 a Bacoli (Napoli), con area dedicata anche ai più piccoli (area baby).

Con questa riapertura, il Nabilah inaugura ufficialmente una stagione ricca di appuntamenti, confermandosi come luogo d’eccellenza dove vivere il mare tra relax, intrattenimento e lifestyle.

Data: Domenica 19 aprile

Location: Via Spiaggia Romana 15, Bacoli (NA)

Ingresso gratuito per i possessori della “salotto creativo card”