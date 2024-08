il-nameless-festival-per-il-gran-premio-red-bull-di-san-marino

Il 7 settembre dj set dell’artista di fama mondiale Axwell a Misano

Milano, 11 ago. (askanews) – Nameless Festival per Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini 2024: in occasione della manifestazione, in programma dal 6 all’8 settembre, il Festival presenta il dj set dell’artista di fama mondiale Axwell, che si esibirà sabato 7 settembre alle ore 18:00 presso il Misano World Circuit.

Un appuntamento di grande profilo nella stagione del motomondiale a cui Nameless Festival partecipa portando il proprio know how e impreziosendo un calendario ricco di eventi. L’esibizione di Axwell e degli altri artisti in line up, che verranno annunciati nelle prossime settimane, regala quindi un’anticipazione di quello che si prospetta come un 2025 pieno di sorprese per il Festival, ormai punto di riferimento internazionale per tutti gli appassionati di musica, che il prossimo anno tornerà dal 31 maggio al 2 giugno 2025 tra i comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC).

Durante l’ultima edizione Nameless Festival è riuscito a raccogliere 90.000 presenze provenienti da tutta Italia, Europa e America, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati del panorama musicale.