L’attaccante napoletano Simone Simeri è pronto a prolungare il suo accordo col Bari. Come riportato da Sky, il classe ’93 è vicino a siglare un contratto fino al 2023. Per Simeri, tra Serie D e Serie C 69 presenze, 25 gol e 17 assist (Sportmediaset).

