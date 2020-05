Il Napoli ‘87 in tv come i Bulls di Jordan

Il grande successo della serie The Last Dance suggerisce un tributo per la squadra di Maradona che, come quella del grande cestista, era un mosaico di personaggi

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il Napoli ‘87 in tv come i Bulls di Jordan proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento