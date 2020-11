Il Napoli annuncia: “Un anno fa disegnata una maglia per Maradona, stasera in campo con un altro significato”

Il destino ha la sua strana puntualità. Nel 2020, anno dei 60 di Diego Armando Maradona, il Napoli insieme a Kappa aveva disegnato già una maglia per omaggiarlo: una Kombat con l’azzurro della squadra ma le strisce bianche, che ricordassero perfettamente la divisa dell’Argentina, popolo fratello che ha dato i natali al Pibe de Oro.

L’idea era quella di fare una sorpresa allo stesso Diego e fargli poi recapitare l’omaggio. L’intenzione si è trasformata: oggi gli azzurri esordiranno in Napoli-Roma con la maglia tributo alla leggenda del calcio, per ricordarlo e per sentirlo una volta ancora vicino e trasmettere ciò che ha significato e continua a significare per la città. Lo spiega il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale:

Un anno fa, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare una speciale maglia gioco che ricordasse Diego Maradona, la sua amata Argentina e il fortissimo legame con la gente di Napoli. Insieme speravamo che Diego potesse vederla. Magari indossarla ed emozionarsi con noi. La presentazione del nuovo kit era già stata concordata per la 9^ giornata di campionato, in occasione del match SSC Napoli-Roma.

La Kombat che sarà indossata stasera dai calciatori avrà un significato ancor maggiore rispetto a quanto ipotizzato inizialmente.

