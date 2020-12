Il Napoli archivia la pratica grazie a un Lozano formato “monstre” – Rivivi tutte le emozioni nella radiocronaca di Martino | VIDEO!

Il Napoli vince, non senza difficoltà, contro una Samp bene organizzata e Gattuso commenta così nel post-gara: “Noi sapevamo che oggi avremmo potuto far fatica. Se si vanno a vedere le squadre che hanno giocato nelle coppe, si vedrà che hanno sbagliato tutte. Il Dortmund per esempio ha perso in casa per 5-1 ma non solo. Hanno fatto fatica tutte. E così anche noi sapevamo di aver speso tanto contro una squadra fortissima come la Real Sociedad. La differenza poi la fa e l’ha fatta la rosa. Abbiamo messo due giocatori e la partita è cambiata”. Insomma, la partita si è dimostrata più complicata del previsto così come testimonia la voce stanca ma “felice” del telecronista di Radio Kiss Kiss Napoli (emttente ufficiale del calcio Napoli) Carmine Martino. Riviviamo le emozioni del match con il suo racconto in radiocronaca.

