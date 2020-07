Il Napoli cade a Bergamo: Champions sfumata? Il commento della società

Il Napoli perde a Bergamo e – forse – cancella definitivamente i sogni di riagganciare il treno del quarto posto, valevole come un posto in Champions League. La società azzurra ha commentato amaramente la gara, ecco di seguito quanto è stato riportato.

Il Napoli non si arrende, ma non arrivare il lampo di luce

“L’Atalanta batte il Napoli 2-0 e chiude virtualmente il discorso Champions. Gli azzurri giocano con autorevolezza e intensità per l’intero primo tempo, allorquando tengono la Dea chiusa dietro cercando con costanza la manovra avvolgente. Ritmo alto e lotta palla su palla con supremazia di campo napoletana. Poi l’Atalanta la sblocca ad inizio ripresa con Pasalic. Di lì la sfida cambia direzione e inerzia. Poco prima dell’ora arriva il secondo gol di Gosens che mette un mattone sul match. La squadra non si arrende, è vivo fino alla fine ma non arriva il lampo di luce per riaprire lo scenario. La Dea prosegue spedita la sua marcia. I giocatore potranno riprendere subito il proprio cammino domenica al San Paolo contro la Roma”.

