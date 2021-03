È risaputo, tra Napoli e Juventus non scorre buon sangue; una forte rivalità ha infiammato sempre le due squadre. In questa stagione, sono stati già due i confronti tra i partenopei ed i bianconeri, in attesa della partita da recuperare a stretto giro.

Napoli-Juventus, che tuffo nel passato: il ricordo della rete di Inler

Per rimanere in tema, il club azzurro ha voluto ricordare, attraverso il proprio profilo Twitter, una rete siglata proprio contro la vecchia signora. Nel 2013, infatti, un’ex calciatore del Napoli, Gokhan Inler, lasciò partire una potente conclusione che si insaccò sotto l’incrocio. Quella gara di marzo terminò 1-1: al gol dello svizzero rispose Chiellini.

Questo il video:

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/sscnapoli/status/1366418717551263744?s=19″]

E’ doveroso segnalare che sul profilo Instagram del Napoli, il centrocampista elvetico ha ringraziato il club azzurro commentando il post: “Che bello”. A corredo del commento un bellissimo cuore azzurro.

SEGUICI SU TWITTER

The post Il Napoli celebra un bellissimo gol di Inler contro la Juve. Il centrocampista risponde: “Che gioia!” – VIDEO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento