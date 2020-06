Il Napoli raggiunge il successo in finale di Coppa Italia contro la Juventus. Una sfida terminata, però, solo ai rigori e con il risultato di 4-2. Sono stati, quindi, gli uomini di Gennaro Gattuso a spuntarla ed a vincere il primo trofeo di questo particolare calcio estivo. Al termine della gara sono arrivati prima i complimenti del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, poi quelli del Ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora.

De Luca-Spadafora, le parole per il Napoli

Vincenzo Spadafora ha così commentato tramite il proprio profilo Twitter ufficiale: “Ho osservato finora un rigoroso silenzio ma ora lasciatemi esultare: Forza Napoli!”.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, invece, ha commentato tramite il proprio profilo Instagram: “Complimenti al Napoli, grandissimo successo per la città, per i tifosi, per la nostra regione, per il Sud.Complimenti a tutti gli azzurri e un abbraccio particolare, con grande affetto, a Rino Gattuso”.

CLICCA QUI PER LE PAROLE DI AURELIO DE LAURENTIIS

The post Il Napoli conquista la Coppa Italia: i complimenti di Spadafora e De Luca appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento