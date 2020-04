Il Napoli contro il Coronavirus: donato uovo di Pasqua per ogni Ospedale in prima linea

Poche ore ci avvicinano ad una delle festività più importanti ovvero la Pasqua. In questo 2020 sarà una festività diversa poichè protagonisti di un momento storico ovvero la pandemia da Coronavirus. Una festività che dovremmo trascorrere ognuno nelle nostre abitazioni. Ma non è lo sforzo più grande perchè c’è chi lotta in prima persona. Sono i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari negli ospedale. Il Napoli ha voluto dedicare loro una nuova iniziativa speciale.

“La SSC Napoli ha deciso di donare le uova di Pasqua SSCN prodotte su licenza ufficiale da Crispo, nel formato gigante (3,5 kg) al personale sanitario (medici ed infermieri) di tutti i reparti degli ospedali che in questo momento lavorano in prima linea nel contrasto al Covid-19. Si tratta delle uova di Pasqua, che generalmente vengono donate ai giocatori, allo staff ed ai dirigenti, ma tutti hanno deciso di rinunciarvi. Per destinarle a quelle persone che in queste settimane si stanno prendendo cura degli italiani, mettendo a repentaglio la propria vita. Un uovo gigante si presta ad un consumo in una comunità, e le comunità ospedaliere attive in questo periodo, sono luoghi eccezionali.

È un gesto simbolico con il quale la SSC Napoli intende ringraziare anche a nome di tutti i tifosi, i medici e tutto il personale sanitario che senza sosta da settimane, adempie con professionalità ed incredibile senso del dovere, alle proprie responsabilità. SSCN ha sta inviando uova di Pasqua a tutti i reparti impegnati nella lotta al Covid-19, in tutta la regione Campania, in numero proporzionale al numero di posti letto, e dunque alle dimensioni del reparto”.

