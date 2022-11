Al Maradona gli azzurri faticano a sfondare la difesa toscana, ma nella ripresa alzano il ritmo e conquistano la decima vittoria di fila.

La fuga del Napoli in vetta alla classifica continua. Nella 14.ma giornata di Serie A la squadra di Spalletti batte l’Empoli 2-0, incassa la decima vittoria consecutiva in campionato e si porta a quota 38 punti. Al Maradona nel primo tempo agli azzurri non basta il 75% del possesso palla per sfondare la difesa ben organizzata di Zanetti. Nella ripresa poi Lozano (69′) sblocca il match su rigore per un contatto dubbio in area tra Marin e Osimhen e Zielinski (88′) firma il raddoppio nel finale. Dal 74′ Empoli in dieci per l’espulsione di Luperto

Il milan si ferma con la Cremonese e resta a -8 dal primo posto.

L’articolo Il Napoli corre, decima vittoria consecutiva proviene da Magazine – Italia.

