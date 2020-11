[tps_title]Napoli, il report dell’allenamento[/tps_title]

Tante assenze per gli impegni con le rispettive Nazionali. Così prosegue la preparazione del Napoli di Gattuso anche in questa giornata protagonista di una nuova seduta di allenamento. Una preparazione in vista dei prossimi impegni in campionato. Il Napoli ha diramato il report ufficiale della giornata di oggi tramite il proprio portale online.

CLICCA QUI PER LE ULTIME SUL CASO OSIMHEN

The post Il Napoli corre verso la sfida al Milan: il report della seduta odierna appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento