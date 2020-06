Il Napoli corre verso l’Inter: il report della seduta di allenamento

Manca ormai meno di una settimana al ritorno in campo per gli uomini di Gennaro Gattuso. Nella serata di sabato saranno, infatti, impegnati sul campo del San Paolo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. I partenopei si ritroveranno di fronte l’Inter di Antonio Conte. In vista della gara, la squadra, dopo la domenica libera, ha ripreso la preparazione. Il Napoli, tramite il proprio portale online, ha diramato il report della seduta di allenamento odierna.

Napoli, il report dell’allenamento

Nuovo allenamento per gli uomini di Gennaro Gattuso tra le mura del centro sportivo di Castel Volturno. I partenopei si preparano per confermare il risultato maturato all’andata quando la squadra ha superato gli avversari per 1-0 con il gol di Fabian. Di seguito il report della seduta di allenamento odierno:

‘Seduta pomeridiana, secondo le norme previste, per il Napoli al Training Center. La squadra ha iniziato la sessione sul campo 1 svolgendo torello e riscaldamento a secco con l’utilizzo di attrezzi. Il gruppo poi si è spostato sul campo 2 dove ha effettuato esercitazione di passaggi e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto’.

