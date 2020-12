Il Napoli crolla nella classifica dei rigori concessi, De Canio: “Credo alla buona fede degli arbitri, ma quello col Sassuolo…”

Gigi De Canio, ex tecnico azzurro, ha parlato della lotta Scudetto ai microfoni di Radio Marte. L’allenatore si è altresì soffermato sul prossimo big match di Campionato tra Inter e Napoli. Ecco quanto, delle sue dichiarazioni, è stato ripreso dalla nostra redazione:

Le dichiarazioni di De Canio

“Inter e Napoli sono due squadre di grande caratura tecnica. Per la lotta scudetta però penso che i nerazzurri e la Juventus siano i favoriti. Parliamo di due squadre un po’ in ritardo rispetto alla loro tabella di marcia, hanno fatto meno di quel che ci aspettavamo. Per il Napoli no, non è così. Gli azzurri si trovano proprio là dove ci aspettavamo tutti. C’è sicuramente rammarico per il punto di penalizzazione, per la gara non giocata con la Juventus e per un paio di partite casalinghe gestite malissimo (allude sicuramente a Sassuolo e Milan, ndr). Il Napoli tiene una buonissima posizione di classifica, ma è impressionante che la squadra abbia anche qualcosa da recriminare, questo la dice lunga sul valore della rosa? Rigori non dati agli azzurri? Clamoroso quello in Napoli Sassuolo, ma credo alla buona fede degli arbitri”.

