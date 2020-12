Dopo il passaggio del turno in Europa League, gli uomini di Gattuso tornano a giocare in campionato contro la Sampdoria. Una vittoria decisiva che arriva grazie soprattutto ai cambi effettuati dal tecnico, che hanno portato alle due reti decisive. Protagonista assoluto il Chucky: entra e subito incide sul match. Brio, velocità e sangue freddo quando si ritrova davanti la porta e mette a segno il gol del pari. Vicino alla seconda rete con un tiro finito sul palo, serve poco dopo un assist vincente per Petagna. Il Napoli, sui propri profili social, ha analizzato i dati raccolti dopo questa partita con la Sampdoria, vinta per 2-1.

NAPOLI DI GATTUSO DA RECORD

Sono 26 i gol segnati dal Napoli in queste prime undici giornate di Serie A. Solo nel 2017/18 (32) e nel 1957/58 (30) ha fatto meglio nei primi undici turni di campionato. Considerando le 10 gare giocate (visto che con la Juve non é sceso in campo), ha fatto meglio sempre e solo nel 17/18 (29) e 57/58 (27). Dries Mertens invece, con l’assist al bacio per Hirving Lozano, è diventato il miglior passatore in zona offensiva di questa Serie A 2020/21: con 6 assist infatti é il giocatore che ha servito più palle vincenti in questo campionato. Numeri importanti per una squadra che sta finalmente trovando continuità e risultati.

The post Il Napoli di Gattuso da record: solo due volte aveva segnato così tanto in 11 giornate appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento