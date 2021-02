Il Napoli è a pezzi: Gattuso resta in sella ma con una fiducia di facciata – GdS

La sconfitta per 3-1 contro l’Atalanta (e la conseguente uscita dalla Coppa Italia) ha dimostrato, ancora una volta, i limiti ma soprattutto le fragilità del Napoli di Gennaro Gattuso. “Il Napoli è a pezzi” – così scrive La Gazzetta dello Sport – “ma il problema non è soltanto tecnico-tattico”.

Gattuso resta in sella ma il Napoli è a pezzi

Il Napoli di Gennaro Gattuso non convince affatto, ma nonostante ciò Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di prendere una decisione drastica né affrettata – così come riferisce La Gazzetta dello Sport:

Nell’immediato non sono previste novità assolute, si continua a riflettere negli uffici romani di Aurelio De Laurentiis. Ma decisioni forti dovrebbero essere escluse. Rino Gattuso andrà avanti, anche se la fiducia è soltanto di facciata. Il Napoli è a pezzi, pur valutando gli alibi per le tante assenze, si fa fatica ad accettarne i risultati. Anche a Bergamo la squadra è apparsa disorientata, depressa e in balia dell’avversario, tranne in quel quarto d’ora della ripresa che è servito soltanto per illudere quei tifosi che credono ancora in questo progetto

I problemi sono tecnici, tattici ma anche psicologici

I problemi del Napoli però oltre che tecnico-tattici, sembrano essere anche di carattere psicologico: “Il Napoli si è scoperto fragile” – scrive La Gazzetta dello Sport. Poi prosegue: “Mentalmente, i giocatori sono distrutti, prima di ogni analisi tecnica andrebbero affidati ad uno psicologo“. Manca la forza di reagire e quella poca che c’è viene spazzata via dagli errori dei singolo che non mancano: “Si sbaglia tanto, perché la squadra non è tranquilla, è sotto esame in ogni momento”.

