Il Napoli è la squadra più sfortunata d’Europa: record assoluto di pali

Anche oggi, in Napoli-Udinese, c’è stato un palo preso dai partenopei. Questa volta è stato il turno di Piotr Zielinski. Ennesimo legno degli azzurri che con questo entrano nella “storia” per sfortuna: nessuno come il Napoli in Europa.

Napoli, record europeo di pali: ben 50 legni

Il Napoli entra nella “storia” per l’illimitata sfortuna. I partenopei infatti, in due stagioni, hanno colpito ben 50 pali. Nessuno come gli azzurri in Europa in fatto di sfortuna, così come sottolinea Opta. C’è inoltre da sottolineare che nel dato non sono presi in esami i legni in Coppa Italia, Champions League ed Europa League.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/OptaPaolo/status/1284925525979467776″]

