Il Napoli è superiore al Milan: ma c’è un motivo per cui i rossoneri sono avanti in classifica – GDS

Stefano Barigelli, direttore della Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, ed ha parlato della situazione in casa azzurra paragonandola con quella del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

Bargelli sulla situazione di Napoli e Milan

“Il Napoli non è inferiore al Milan, sulla carta è assolutamente superiore. Ma va detto che i risultati che sta raccogliendo la squadra si Gattuso sono molto al di sotto delle aspettative e delle sue potenzialità. Quella di Osimhen è stata un’assenza pesantissima, ma, nonostante ciò, sembra che al Napoli non si sia creato il giusto clima tra calciatori, allenatori e presidente che avrebbe permesso di far fronte a periodi d’emergenza tipo quello che sta vivendo”.

