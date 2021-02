Serviva un’impresa stasera, così non è stato: agli ottavi di Europa League ci va il Granada dello “sciamano” Martinez. Il Napoli passa subito in vantaggio con Zielinski e chiude il match con un due a uno che serve solo per il tabellino. Servivano altri due gol per completare la remuntada. Questo il pensiero del collega del Roma, Giovanni Scotto. Lo affida a Twitter:

Napoli-Granada, il pensiero di Giovanni Scotto

getty RESTA SEMPRE AGGIORNATO

Il Napoli esce con una squadra modesta e decimata da infortuni continui, anche durante questa partita. L’eliminazione è arrivata non tanto per la sconfitta dell’andata, ma per l’ennesimo gol da polli incassato con la difesa ferma a guardare. Almeno tornerà la settimana “tipo”

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/scottotweet/status/1365028638735937536″]

SEGUICI SU FACEBOOK!

The post Il Napoli esce dall’Europa e si scatenano le critiche: “Ennesimo gol da polli incassato da una difesa che resta ferma a guardare!” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento