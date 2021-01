Il Napoli ha fatto “all-in” su Osimhen (che ora scalpita per rientrare…) – È giunto il momento di vincere la scommessa!

Classe 98, precisamente è nato il 29 dicembre del 1998 a Lagos in Nigeria. Solo 465 minuti giocati in sei partite disputate, con due gol all’attivo, un assist, un cartellino giallo, un infortunio rimediato in nazionale che lo vede fermo da metà novembre e la positività al Covid-19 durante la riabilitazione, oggetto di pesanti critiche con le pronte scuse del giovane campione. Chi è Victor Osimhen? Per adesso è questo.

La speranza, una volta rientrato, arrivati alla fine del girone di andata, è di non dover aspettare neppure un giorno per doverlo vedere nella migliore condizione. Né il Napoli né il calciatore possono permetterselo. Promettente durante la preparazione, ancora non inserito con decisione durante le poche partite disputate, l’attaccante nigeriano che tutti aspettano, a questo punto non ha più tempo ed è costretto a dimostrare fin da subito il suo valore ed il valore del suo cartellino.

Il popolo azzurro aspetta Victor Osimhen

Il tempo perso per integrarsi nel gioco può pesare mentalmente sul calciatore, consapevole di quanto ne sia passato? Può sentirsi sotto pressione perché sa che non potrà sbagliare in una piazza che lo vede come un salvatore in grado di colmare un’enorme vuoto? Senza nulla togliere ad Andrea Petagna per il suo contributo, ma sotto i riflettori c’è Osimhen. Non dovrebbe risentirne anche perché il popolo partenopeo vede in lui un altro eroe come Cavani o Higuain (con le dovute differenze) ed è pronto ad acclamarlo, stimolarlo, incitarlo.

VICTOR OSIMHEN

Victor potrà trovare solo stimoli da questa piazza, per ricambiare a suon di reti l’affetto che riceverà. Non è ironia dire che i tifosi stanno segnando i giorni sul calendario per vedere il prima possibile il calciatore in campo e lo stanno facendo non per quello che ha dimostrato in maglia azzurra, bensì perché crede nella scommessa del patron De Laurentiis e nel curriculum del suo gioiello. I tifosi hanno visto un buon piede, tanta grinta, una velocità pazzesca ed un’immensa potenzialità.

Victor Osimhen e il rientro ormai imminente

Un diamante grezzo insomma e tutti sono pronti a vederlo lavorato. Il popolo lo ha aspettato troppo e grossa parte del tempo per la raffinazione del diamante è saltato a causa dell’infortunio e del virus; purtroppo adesso quel diamante deve mostrare tutta la sua luminosità il prima possibile. Dovrà farsi trovare pronto da subito e prendere per mano una squadra che stenta a decollare.

C’è chi giura che nella sua casa di Posillipo si sia allenato a ritmi elevatissimi, bruciando addirittura qualche tappa del recupero, mostrando a Gattuso tutta la sua carica e la sua voglia di mettersi in mostra ed al servizio della squadra. A suon di gol dovrà far si che il Napoli tenga il passo delle prime. La speranza è questa, i tifosi scalpitano, il rientro oramai è alle porte e gli occhi di un popolo che vuole tornare a sognare sono su di lui. I presupposti ci sono tutti. Victor ora tocca a te!

