Il Napoli lavora per gennaio: Politano una possibilità

Nella rosa c’è qualche falla da quand’è arrivato Gennaro Gattuso ed è passato al suo 4-3-3. Infatti la formazione risulta incompleta: in mezzo al campo e in attacco. Gli azzurri stanno pensando di intervenire sul mercato di gennaio.

Napoli incompleto: si lavora per Politano

Così starebbe lavorando ad uno scambio di prestiti con l’Inter: Politano in azzurro, Llorente a fare il percorso inverso. La voce trova conferma da La Repubblica, che aggiunge dell’altro. La partenza dello spagnolo riaprirebbe la strada per l’ingaggio di Zlatan Ibrahimovic, che andrebbe poi a rimpiazzare Llorente. Un sogno per il Napoli.

