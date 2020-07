Il Napoli pareggia, ma la buona notizia arriva da Politano! Milik irritante, così non va

Il Napoli ha pareggiato contro il Bologna. Un risultato che sta forse anche stretto alla compagine di casa. I felsinei hanno avuto più occasioni degli azzurri per portare a casa il risultato. Solo il palo ha salvato Meret. Una prestazione, quella dei campani, che non può avere soddisfatto Gattuso. Il massiccio turnover del coach calabrese – 8 cambi rispetto all’ultimo match col Milan – può giustificare solo in parte la gara dei campani. Bologna FC v SSC Napoli – Serie A Il peggiore in campo… continua a leggere sul sito di riferimento