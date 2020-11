Il Napoli prende parte all’iniziativa “Un Rosso alla Violenza”: gli scatti

In attesa della sfida al Milan, il Napoli si è unito all’iniziativa “Un rosso alla violenza” per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Un semplice segno rosso sul viso per supportare una causa giusta. La società partenopea ha pubblicato un doppio scatto. Nel primo protagonista l’attaccante Lorenzo Insigne con la moglie. Nella seconda foto, invece, presente Giovanni Di Lorenzo e la moglie. Le immagini sono state diramate tramite il profilo Twitter della società.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/sscnapoli/status/1330161344096702465″]

