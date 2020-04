Il Napoli prepara la ripresa degli allenamenti. Mini-ritiro e preparazione divisa in blocchi: i dettagli

Secondo la dichiarazione del presidente della FIGC Malagò, gli allenamenti dovrebbero ripartire nella prima settimana di maggio. Il Coronavirus ha impedito lo svolgimento della parte finale del campionato di Serie A e di tutti gli altri campionati nazionali europei, ma ora sembra di poter vedere uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. In effetti, anche il Governo starebbe pensando di iniziare ad allentare le misure di isolamento e chiusura totale per fine aprile-inizio maggio. Una scelta importante, ma necessaria affinché il paese riesca a ripartire – in maniera graduale, beninteso -. Il Napoli si prepara intanto alla ripresa degli allenamenti, che, secondo Radio Kiss Kiss, sarà anch’essa cauta e graduale.

Allenamenti in forma graduale

Dopo la ripresa del paese, sono pronte a riprendere le attività sportive. Avevamo lasciato un Napoli lanciato, pronto per la scalata verso l’Europa in campionato e con un ottavo di ritorno di Champions League ancora tutto da giocare, con le proprie chance. Molto probabilmente, le attività riprenderanno nel primo week-end di maggio. Riporta Radio Kiss Kiss che il Napoli immagina per quella data il primo allenamento a Castel Volturno e sta organizzando una sorta di mini-ritiro. I giocatori si alleneranno a scaglioni, non tutti insieme. Ci sarà una sanificazione generale di tutti gli ambienti, e i giocatori si prepareranno all’eventuale ripresa della stagione con un ritiro intenso, come fosse un ritiro pre-campionato.

