Il Napoli reagisce tardi, la difesa fa acqua da tutte le parti: l’Atalanta ne approfitta e vola in finale di Coppa Italia

Il Napoli sembra partire meglio, ma poi becca due gol alle prime due occasioni dell’Atalanta. Una gara in fotocopia di quella col Genoa: la squadra di Gattuso gioca male nel primo tempo e reagisce nella ripresa. Ma è troppo tardi: è l’Atalanta che vince 3-1 e raggiunge in finale di Coppa Italia la Juve. Un’occasione sprecata per il Napoli che nel secondo tempo é sembrato in grado di ribaltare la partita, ma gli episodi, ancora una volta, non hanno sorriso agli azzurri. La difesa ha ballato troppo, le assenza nel reparto arretrato hanno pesato troppo. Tutto ciò ha fatto pendere la bilancia in favore della squadra di Gasperini. Un’altra delusione per Gattuso che vede sfumare il primo obiettivo stagionale.

CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELLA PARTITA

Il primo tempo di Atalanta-Napoli

Dopo 2 minuti il primo squillo é del Napoli, con Insigne, ma il suo destro finisce alla destra del palo della porta dell’Atalanta. Ancora il capitano azzurro è protagonista al 7′ della seconda occasione per la squadra di Gattuso con un tiro al volo che finisce di poco a lato. Alla prima occasione l’Atalanta va in gol. Al 10′ Hysaj e Maksimovic si addormentano e consentono a Zapata da fuori area di stoppare, girarsi, e scagliare il destro che vale l’1-0 alle spalle di Ospina. Al 15′ è raddoppio della Dea con Pessina che, perso da Rrahmani, si trova da solo davanti ad Ospina insaccando il 2-0. Al 24′ Insigne ci prova ancora una volta, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Al 37′ Maksimovic combina un altro guaio in uscita e Muriel grazia Ospina calciando a lato. Al 45′ Zapata sfiora il 3-0: sugli sviluppi di un calcio d’angolo il colombiano tira fuori dopo una serie di rimpalli in area.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

La ripresa

Nella ripresa il Napoli reagisce e cerca di mettere in difficoltà l’Atalanta. Al 53′ la squadra di Gattuso trova il 2-1 con Lozano che segna in seguito a un doppio tentativo di tap-in, dopo che Gollini aveva respinto il tiro di Bakayoko in percussione. Al 61′ è l’Atalanta a sfiorare il 3-1 con Zapata che viene murato dalla difesa del Napoli da buona posizione. Al 67′ è Ilicic a sfiorare il gol, ma Ospina risponde presente e devia in angolo. Proprio dal tiro dalla bandierina è Zapata ad andare vicino alla rete, ma il suo colpo di testa finisce di poco a lato. Al 69′ è Pessina a sfiorare il gol, ma Ospina ancora una volta salva la porta de Napoli. Al 74′ é il portiere dell’Atalanta Gollini a salvare il risultato con Osimhen che colpisce a botta sicura su cross di Demme, ma l’estremo difensore gli nega la gioia del gol. Al 79′ la Dea chiude i giochi con Pessina che approfitta dell’ennesima dormita della difesa del Napoli per segnare il 3-1 in percussione. All’84’ ci prova Mario Rui, ma il suo tiro è fiacco e Gollini lo devia facilmente in angolo. Nulla da fare per gli azzurri: il gol di Lozano è stata solo un’illusione effimera. La dura realtà è che il primo obiettivo stagionale del Napoli è sfumato: è l’Atalanta a raggiungere la Juve in finale.

A cura di Giovanni Frezzetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

The post Il Napoli reagisce tardi, la difesa fa acqua da tutte le parti: l’Atalanta ne approfitta e vola in finale di Coppa Italia appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento