Il Napoli riprende gli allenamenti, si parte dal gruppo dei portieri. Ospina subito in campo | VIDEO

Il campo dev’essere mancato a tutti i calciatori, così come a tutti gli altri lavoratori che operano con passione è mancata la propria scrivania, il proprio ufficio o il proprio negozio. Gradualmente, fino a quando l’emergenza sanitaria non sarà debellata, ci vorrà prudenza, ma con le giuste accortezze potrebbe essere possibile tornare a goderci lo spettacolo del calcio e del nostro campionato. C’è molta confusione, ancora, tra le istituzioni: le parti sono divise soprattutto su alcuni aspetti fondamentali, nodi che dovranno venire al pettine. Cosa succederà se un giocatore risultasse positivo al virus? A quanto ammonterebbe la perdita economica per il Paese nel caso di sospensione definitiva? La decisione finale arriverà in queste settimane, con attenzione particolare ad una curva epidemiologica che sembra comportarsi bene già da un po’ di tempo. Nel frattempo, Castelvolturno riapre con timidezza ed accoglie i suoi portieri, e il profilo ufficiale del Napoli ha documentato gli allenamenti con un video su Twitter.

Napoli, riprendono gli allenamenti: Ospina subito in campo

Dopo due mesi il Napoli riprende gli allenamenti. Ieri era arrivata la notizia della negatività dei tamponi effettuati su staff e calciatori, e quindi semaforo verde per gli azzurri. La seduta individuale facoltativa è stata divisa in gruppi, ed il primo gruppo ha compreso i portieri. Su Twitter il profilo ufficiale del Napoli ha pubblicato un video per documentare la ripresa, nel quale si vede il colombiano Ospina al lavoro. Si ricomincia ad intravedere la luce in fondo al tunnel, sempre che la decisione definitiva del Consiglio Federale sia quella di riprendere il calcio giocato.

