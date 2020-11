Il Napoli riprende il lavoro a Castelvolturno: il report dell’allenamento

Il Napoli riprende oggi il suo allenamento a Castelvolturno, dopo la dura sentenza che per la seconda volta ha punito gli azzurri per il comportamento presunto avuto dalla società in occasione di Juventus Napoli del 4 ottobre. Resta il punto di penalizzazione e la sconfitta a tavolino. Nell’allenamento i giocatori hanno provato a concentrarsi sull’obiettivo, nonostante la squadra comunque non fosse al completo a causa dei ritiri della Nazionale. Infatti, il campionato di Serie A ripartirà direttamente nel weekend del 21-22 novembre 2020. Ecco allora il report dell’allenamento diffuso dai canali ufficiali del Napoli.

Napoli, il report dell’allenamento

Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 22 novembre con Napoli-Milan, ottava giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45. La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una prima fase di riscaldamento a secco. Successivamente esercitazione tecnica e chiusura con lavoro atletico prima aerobico e poi di forza.

