Il Napoli saluta il ritiro in Castel di Sangro | FOTO

Il Napoli saluta il ritiro a Castel di Sangro. Il profilo Twitter della società ha pubblicato una foto nella quale gli azzurri salutano il ritiro in Abruzzo. Di seguito il tweet.

Napoli saluta Castel di Sangro

“Ringraziamo il Comune di Castel di Sangro e tutto lo staff dello Sport Village Hotel per la calorosa accoglienza”

