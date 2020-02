Segui 90minsu Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Napoli e della Serie A! Colpo esterno per il ​Napoli che questa sera ha espugnato 1-0 il campo del ​Cagliari: decisivo il gol a firma di Dries Mertens nel corso della ripresa. Con questa vittoria gli azzurri continuano la loro scalata verso la zona Europa League, ora lontana solo due punti. Riviviamo la partita della Sardegna Arena. ​PRIMO TEMPO Pronti via e il Napoli al 3′ è subito pericoloso…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il Napoli si avvicina alla zona Europa League: 1-0 a Cagliari, decisivo Mertens proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento