Antonello Perillo, collega della RAI, ha rilasciato le sue impressioni su Napoli-Benevento attraverso il suo profilo Twitter. Ecco quanto, delle sue dichiarazioni, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

Post Napoli – Benevento, il parere di Perillo

SEGUICI ANCHE SU TWITTER

“3 punti pesantissimi per classifica e morale. Con la difesa a 4 e con una punta di valore come Mertens il Napoli si è ritrovato. Manca brillantezza, ma non è il momento di pretenderla. Benevento partito timido, meglio nella ripresa”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO

The post “Il Napoli si è ritrovato con Mertens. Manca brillantezza, ma non è il momento di pretenderla” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento