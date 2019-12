Il Napoli si inserisce nella corsa a Dani Olmo: la sua clausola rescissoria ingolosisce gli azzurri

Dani Olmo è pronto a lasciare la Dinamo Zagabria e compiere il salto di qualità trasferendosi in una big. Il giovane talento spagnolo in una recente intervista ha dichiarato senza nascondersi di voler lasciare il club croato per trasferirsi altrove alimentando le già tante voci di mercato sul suo conto. Il fantasista classe ’98 piace a moltissime squadre europee, italiane comprese: sulle sue tracce c’è da tempo il forte interesse da parte di squadre del calibro di Juventus, Manchester United e… continua a leggere sul sito di riferimento