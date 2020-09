Il Napoli si prepara alla sfida con la Juve: sui social il ricordo del gol di Lavezzi

Manca poco ad una delle sfide più attese di questo campionato: Juventus–Napoli. Gli azzurri arrivano dopo un 6-0 contro il Genoa, ma, allo stesso tempo, sono in allarme per la questione Coronavirus. Dopo lo shock del grifone per i 14 tesserati positivi, staff e squadra del Napoli sono davvero preoccupati per le loro condizioni di salute. La squadra partenopea, su Twitter, ha voluto ricordare una sfida con i bianconeri di ben 12 anni fa, che aveva come protagonista il Pocho Lavezzi.

JUVE-NAPOLI AMARCORD: IL GOL DI LAVEZZI

Era il 18 ottobre 2008, si giocava al San Paolo ed era un Napoli che giocava nel segno di due ragazzini: Marek Hamsik ed Ezequiel Lavezzi. Gli azzurri schiantarono con una fantastica rimonta la Juventus, che andò in vantaggio al 61′ con Amauri. Prima Hamsik, al 65′, e il Pocho Lavezzi poi, all’80’, firmarono la remuntada azzurra. Proprio il gol del Pocho è stato ricordato con un video sui social ufficiali della squadra partenopea.

