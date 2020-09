Il Napoli si scusa con Maradona: “Ricordiamo tutte le date importanti”

Nella giornata di ieri è arrivato lo sfogo dell’ex attaccante del Napoli, Diego Armando Maradona. L’argentino si è detto dispiaciuto per la decisione della società partenopea di non celebrare l’anniversario della vittoria in Supercoppa contro la Juventus. Di seguito un breve stralcio dello sfogo social:

“Mi dispiace che la società attuale non ricordi questi risultati che ci resero grandi. Lo dico per me e per i miei compagni, che scrissero la storia del mio amato Napoli”.

Le scuse del Napoli

Oggi la società partenopea, tramite i propri profili social, si è scusata con Diego Armando Maradona, quel Napoli ed i tifosi partenopei. Di seguito il messaggio:

“Maradona ha ragione. Ci siamo dimenticati di ricordare la vittoria della Supercoppa contro la Juventus del 1990. Ci è sfuggita la data della ricorrenza. Ricordiamo tutte le date importanti come questa! Ci scusiamo con i tifosi e con Diego”.

