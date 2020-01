Il Napoli termina già il ritiro: tutti a casa nel pomeriggio

Finisce prima di iniziare il ritiro del Napoli: i giocatori torneranno a casa nel pomeriggio e torneranno al Training Center domani mattina

La SSC Napoli ha cinguettato sul proprio sito ufficiale rendendo noto il report dell’allenamento mattutino. Del rapporto giornalieri, salta subito all’occhio la notizia sul ritiro. Il ritiro partenopeo finisce ancora prima di iniziare: è durato soltanto una notte. I giocatori infatti, come si legge, lasceranno nel pomeriggio il Traning Center di Castel Volturno e torneranno il giorno seguente:

Dopo la gara contro la Fiorentina, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma martedì al San Paolo per il quarto di finale di Coppa Italia (ore 20.45). La squadra ha svolto allenamento in palestra. Il gruppo lascerà il Training Center nel pomeriggio per rientrare domani mattina