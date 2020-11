Napoli che si prepara alla partita con il Rijeka che andrà in scena tra pochi minuti. Gara particolare dato che arriva dopo la notizia scioccante di ieri della morte Diego Armando Maradona, leggenda partenopea.

NAPOLI SI ALLENA CON LIVE IS LIFE

Proprio per onorare il Pibe de Oro, il Napoli, in accordo con il tecnico musicale dello stadio Diego Armando Maradona, si è allenato nel pre partita con Live is Life degli Opus in sottofondo. Come nel riscaldamento più celebre della storia, quello della semifinale di Coppa Uefa contro il Bayern Monaco. Suonavano le note della band austriaca la cui hit è diventata celebre proprio grazie a Diego Armando Maradona. Che si mise a palleggiare, incantando il mondo.

The post Il Napoli torna negli anni ’80: allenamento con Live is Life come Diego appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento