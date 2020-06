Il Napoli tra mercato e obiettivi. Con Demme in rosa siamo proprio sicuri dell’interesse per Tonali?

Il Napoli, in vista della prossima stagione, ha già messo a segno due colpi. Rrahmani e Petagna andranno a rinforzare la compagine di Gennaro Gattuso. Il difensore, dopo l’ottima annata al Verona, è pronto a fare il salto di qualità in una big. L’attaccante ora alla SPAL assicurerà a Gattuso una alternativa tattica importante. Sono nomi che, magari, non solleticano la fantasia dei tifosi, ma che potrebbero essere utili alla causa azzurra. Si pensi a Di Lorenzo, calciatore sopravvalutato, ma… continua a leggere sul sito di riferimento