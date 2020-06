Il Napoli vince a Verona, Cagliari espugna Ferrara

Dopo il trionfo in Coppa Italia, il Napoli riparte nel migliore dei modi anche in campionato. I partenopei passano per 2-0 al ‘Bentegodi’ contro un Verona che culla ambizioni europee: le reti di Milik e Lozano allungano a quattro la striscia di successi consecutivi in Serie A degli uomini di Gattuso, alle prese con un’affascinante rincorsa al quarto posto. Scivola in ottava piazza, scavalcata dal Milan, la squadra allenata da Juric ma capace, ancora una volta, di non sfigurare al cospetto di un avversario più blasonato. Gli ospiti sbloccano un match complicato al 38′ con Milik. Il polacco svetta su corner e segna per la quarta volta in carriera al Verona.

