Il Napoli vince il ricorso e come cambiano vertiginosamente le quote scudetto: i dati!

Il Napoli vince il ricorso, come cambiano vertiginosamente le quote scudetto

Come inevitabile che fosse, l’esito del ricorso degli azzurri al Collegio di Garanzia del CONI ha inciso e inciderà anche sulla corsa scudetto, e di riflesso, lo ha fatto sulle quote dei bookmakers, che hanno fatto registrare dei sensibili cambiamenti dopo la pubblicazione della sentenza.

Innanzitutto, le cose cambiano non poco per il Napoli: con le sale da gioco chiuse, gli utenti dei più noti bookmakers su internet (alcuni dei quali ospitano anche i migliori casinò online) possono giocare oggi lo scudetto degli azzurri a una quota molto più bassa. Con un punto in più in classifica e una partita in meno da recuperare, ecco che la quota per un Napoli campione è sceso da 12 a 7 volte la posta. Gli azzurri sono sì distanti dalle milanesi. Ma hanno ora una Juventus da scavalcare (battendo il Torino) e una partita da recuperare per accorciare su Milan e Inter, insomma uno scenario completamente diverso rispetto a quello che avremmo potuto descrivere fino a ieri.

La quota scudetto del Napoli dopo il ricorso

Per il resto, scende ovviamente la quota dell’Inter, sempre più favorita dopo l’indebolirsi delle chance della sua competitor numero uno. Una vittoria dei nerazzurri di Conte è quotata ora solo 2.50. La Juventus, che ora si gioca a quota 4.50, non è più la seconda favorita, in quanto è stata scavalcata dal Milan, che si gioca oggi a 4 volte la posta contro i 4.50 a cui è salita la quota della Juventus pluri campione in carica. Un dato per certi versi storico: era infatti dal celebre gol negato a Muntari, nella stagione 2011/2012, quello in cui la Juve ha poi vinto il primo dei suoi nove campionati consecutivi, che il Milan non si trovava ad avere una quota scudetto più bassa rispetto a quella della Juventus.

Chiudono il gruppetto l’Atalanta a 13 (vincendo il recupero contro l’Udinese la dea aggancerebbe la Juve a 24 e potrebbe superarla vincendo anche nell’infrasettimanale di stasera) la Roma che sale a 25 (dopo esser stata, sempre in virtù della sentenza, raggiunta in classifica da un Napoli con una partita in meno) e la Lazio a 35

Quote scudetto Serie A 2020/2021