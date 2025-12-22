il-napoli-vince-la-supercoppa,-conte-e-neres-battono-il-bologna-2-0-in-finale

(Adnkronos) –

Il Napoli ha vinto la Supercoppa italiana 2025. Oggi, lunedì 22 dicembre, gli azzurri hanno battuto il Bologna 2-0 a Riad nella finale delle Final Four del trofeo di scena in Arabia Saudita. A decidere il match la doppietta, con un gol per tempo, di David Neres. La squadra di Conte ha battuto quindi anche quella di Italiano, alzando il secondo trofeo della sua gestione dopo lo scudetto dello scorso anno, dopo aver superato il Milan in semifinale.

Le due squadre torneranno in campo per la 17esima giornata di Serie A: il Napoli sfiderà la Cremonese in trasferta, il Bologna ospiterà il Sassuolo.