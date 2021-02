Il Napoli vuole ammazzare il Grifone: Petagna sarà l’ariete di Gattuso per sfondare il muro rossoblù

Il Napoli questa sera al Marassi affronterà un Genoa che in campionato è reduce da quattro risultati utili di fila. Senza dubbio Ballardini ha saputo dare al Grifone una marcia in più e adesso contra la squadra partenopea ha l’intento di raggiungere una vittoria che manca da nove anni. Per di più, i genoani vogliono vendicare ancora il 6-0 subito al Maradona, e sicuramente cercheranno il riscatto.

PROFILO DI ANDREA PETAGNA

Che Napoli sarà? Di certo un squadra che dovrà ancora privarsi di molti uomini. C’è chi riposerà ancora e chi sarà costretto a stringere i denti. Probabile, oltretutto, un ampio turnover che complicherà ancora le scelte, ma indispensabile in vista dei tanti impegni, compreso il ritorno dell’Europa League. Pare che la difesa tornerà nuovamente a quattro, il centrocampo a tre e l’attacco in fase di costruzione. Lozano ci sarà, in forse Insigne e Petagna che molto probabilmente però, sarà costretto ancora una volta a tenere duro e scendere in campo, con quel problema al polpaccio che si porta dietro già da tempo.

Lo stesso Gattuso, ha detto che Petagna dovrà continuare a stringere i denti. Per ironia della sorte, quella che sarebbe dovuta essere la terza scelta in attacco, si è trovata ad essere l’unica e quella più usata dal tecnico calabrese. Andando a vedere i numeri, Petagna è sceso in campo 27 volte, Insigne 26, Mertens 21 ed Osimhen appena 11. Purtroppo la situazione delle assenze continua ad essere assai delicata in casa Napoli, anche se ogni giorno che passa, dovrebbe far sperare ad un rientro di Osimhen nelle migliori condizioni.

Il Napoli attualmente non può fare a meno di Andrea Petagna

Petagna, che piaccia o no, è un lottatore nato, con grinta da vendere e risponde sempre presente. Forse non è ciò che il popolo partenopeo si augurava, ma fortuna che c’è, con le sue caratteristiche, discutibili o meno. Quattro reti e tre assist è il suo score; non si tratta di numeri roboanti, ma le responsabilità non vanno addebitate tutte a lui, bensì ad una squadra che stenta a produrre gioco e che costringe la punta azzurra a ripiegare alla ricerca di palloni giocabili, oltre che per dare una mano in fase difensiva. Ha la fisicità di un giocatore di rugby, tiene botta in ogni contrasto e quasi sempre ne esce vincitore. Difficilmente perde un pallore… uno di quei pochi che gli arrivano. Insomma, non sarà una macchina da gol, non sarà un rapace da area di rigore, non avrà il killer instinct sotto porta, ma per fortuna che Petagna c’è!

RESTA SEMPRE AGGIORNATO

The post Il Napoli vuole ammazzare il Grifone: Petagna sarà l’ariete di Gattuso per sfondare il muro rossoblù appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento