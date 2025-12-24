“Il Natale del Signore è il Natale della Pace”, il primo augurio di Papa Leone XIV

Roma, 24 dic. (askanews) – “Il Natale del Signore è il Natale della Pace”. E’ il testo del biglietto di auguri firmato da Papa Leone nel suo primo Natale da pontefice. Il cartoncino, a cura della Prefettura della Casa pontificia, è stato diffuso dai media vaticani. Prevost porge i suoi auguri nella Natività del Signore e nel Giubileo della speranza.

La frase scelta è tratta dal Sermone 26 del primo Papa a portare il suo nome, san Leone Magno. L’immagine di copertina riprende un mosaico realizzato dall’artista italiano Alberto Salietti (1892- 1961) per l’appartamento pontificio nel 1955.

Il Pontefice si appresta a celebrare i riti del Natale a partire da questa sera, 24 dicembre, quando alle ore 22 presiederà nella Basilica Vaticana la Messa della Notte per la solennità del Natale del Signore. L’indomani, 25 dicembre, la celebrazione della Messa del giorno a San Pietro, alle 10, a cui seguirà la Benedizione “Urbi et Orbi” alle 12, dalla Loggia centrale della Basilica. Il 26 dicembre, Santo Stefano, primo martire della Chiesa, il Papa reciterà la preghiera dell’Angelus in Piazza San Pietro così come domenica 28 dicembre. In conclusione del 2025, mercoledì 31 dicembre, solennità di Maria santissima Madre di Dio, il Papa terrà l’udienza generale e nel pomeriggio alle 17 i Primi Vespri e il Te Deum in ringraziamento per l’anno trascorso.

Il primo gennaio 2026, nella Basilica di San Pietro, alle 10, la Messa per la 59.ma Giornata mondiale della Pace. Per l’occasione, Leone XIV ha scritto un messaggio sul tema: “La pace sia con tutti voi. Verso una pace disarmata e disarmante” nel quale si ritrova una forte denuncia contro la corsa al riarmo in atto nel mondo, i dati infatti riferiscono di un aumento del 9,4% nel 2024 delle spese militari.

Il 4 gennaio 2026, domenica, l’Angelus in Piazza San Pietro e il 6, Epifania del Signore, alle ore 9.30 la Messa e la chiusura della Porta Santa con la conclusione del Giubileo 2025 dedicato alla speranza. Domenica 11 gennaio è la festa del Battesimo del Signore, il Papa in Cappella Sistina celebrerà la Messa e impartirà il sacramento ad alcuni bambini.

Nel calendario delle celebrazioni papali, Leone XIV ha introdotto di nuovo la Messa del giorno di Natale che invece i suoi predecessori Papa Francesco e Papa Benedetto XIV non hanno mai celebrato. L’ultima volta infatti risale a San Giovanni Paolo II, il 25 dicembre 1994.