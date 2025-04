il-nipote-di-pablo-picasso-compra-la-villa-al-mare-di-renato-soru-a-villasimius

CAGLIARI – Richard Widmaier Picasso, nipote del grande artista spagnolo, è il nuovo proprietario della villa che si affaccia sul mare di Villasimius, appartenuta fino a pochi giorni fa a Renato Soru. L’ex presidente della Regione Sardegna, e fondatore di Tiscali, ha venduto l’immobile, riferisce il sito “Moro seduto” che per primo ha dato la notizia- confermata alla ‘Dire’ dallo stesso Soru- per 15,5 milioni di euro.

“UN VERO COLPO DI FULMINE” PER RICHARD WIDMAIER PICASSO

“Alla fine di un’articolata trattativa, l’erede del geniale inventore del cubismo, l’ha acquistata staccando un assegno da 15,5 milioni di euro- scrive l’ex giornalista dell’Unione sarda, Augusto Ditel- Pare che si sia trattato di un vero e proprio colpo di fulmine da parte del facoltoso acquirente, il quale si sarebbe definitivamente convinto dopo aver visitato la lussuosa villa insieme con l’ex europarlamentare che l’ha ospitato per alcuni giorni a Cagliari”. L’atto, prosegue Ditel, sarebbe stato firmato alcuni giorni fa da un avvocato in possesso di un’apposita procura da parte di Picasso, “il quale dovrebbe prenderne possesso a breve”. Secondo quanto appreso dal sito, “con questa operazione termina il contenzioso con la banca Intesa San Paolo che aveva messo all’asta la casa cagliaritana di Soru, a due passi dalla basilica di Bonaria, a causa di un debito di 7 milioni con lo stesso istituto di credito”.

Già balzata all’onore delle cronache quando l’opposizione di centro destra accusò Soru di possedere una residenza sul mare proprio mentre combatteva contro la speculazione sulle coste, la tenuta misura 500mq, terreno circostante escluso.

IN VENDITA DAL 2012, L’ANNUNCIO DI SOTHEBY’S INTERNAZIONALE REALTY

L’immobile era in vendita da diversi anni: il sito immobiliare Idealista datato 2012 citava un annuncio del di “sotheby’s internazionale realty” che l’avrebbe piazzata a 24 milioni di euro: 10 milioni di euro più del prezzo che sarebbe stato invece concordato all’acquirente finale. L’annuncio così descriveva l’ormai ex proprietà di Soru: “La villa dispone di cinque camere da letto, quattro bagni, è circondata da 42 ettari di terreno con vigneti, ulivi e giardini in stile mediterraneo, una spiaggia privata e eliporto. La casa principale è firmata dal celebre architetto e designer Antonio Citterio, che ha semplificato i volumi dell’architettura sulla costa, arrivando a fondere la struttura dell’edificio con l’armonia del paesaggio circostante”. A corollario dell’offerta persino “una spiaggia privata di sabbia bianca che si estende per circa 200 metri, ai due estremi si possono raggiungere le baie di Campus e Campulongu”. Ciliegina sulla torta: “Completa la proprietà una dependance di 150 mq”.

