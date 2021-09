Il nonno dell’anno è di Imola e costruisce dinosauri con i sassi

IMOLA – Il ‘nonno dell’anno’ vive a Codrignano, Imola, ed ha un suo personalissimo Jurassic park popolato di dinosauri di sassi che costruisce lui stesso. Si chiama Emilio Padovani e dopodomani, sabato 2 ottobre nella ricorrenza italiana della “Festa dei nonni”, sarà premiato come ‘Nonno dell’anno 2021′. A nominarlo è stata l’associazione culturale “O Leudo” di Sestri Levante (Genova), con questa motivazione: “Un modello culturale altamente educativo”.

“Sono una persona semplice, non avrei mai immaginato di poter avere un onore così grande senza nemmeno muovere un dito, infatti è stata l’Associazione ad avere l’iniziativa”, dice Padovani. È stata la sua passione per i sassi, di cui è collezionista, a renderlo famoso: li raccoglie ovunque, nei campi, nelle cave o nei greti, di diversa forma e colore. E, dopo aver visto il film Jurassic Park, si diverte a costruire cose e animali, fra cui i suoi dinosauri, diventati tanto noti da farlo approdare anche nelle trasmissioni di Rai Uno. Nel giardino della sua casa di Codrignano ce ne sono un centinaio di diverse forme e misure, o meglio, peso: quello dei sassi che lo compongono. Alcuni riproducono esemplari davvero esistiti, come lo Stegosauro, altri sono frutto della sua fantasia; tutti con un nome, a volte quello scientifico, talvolta inventato, altre volte legato a persone. Il dinosauro più grande ‘pesa’ 100 quintali, poi ce ne sono di dimensioni più piccole.

“La più grande soddisfazione me la danno le scuole che vengono in visita al giardino, con i bambini che vogliono sapere tutto di questi dinosauri”, racconta Padovani, che quando andrà a ritirare il premio porterà con sé un piccolo dinosauro, a forma di barca, da donare al Comune di Sestri Levante. Nei giorni scorsi, a far visita al giardino di Emilio Padovani, è andato anche il sindaco Marco Panieri. “È stata una visita davvero interessante e divertente. Non c’è dubbio che la sua attività creativa sia molto vicina ad una forma di educazione- commenta il primo cittadino- attraverso materiali naturali, come i sassi, riesce a creare forme che attirano curiosità e ammirazione e regalano suggestioni. Per le scuole è davvero un’occasione per visitare un museo a cielo aperto ricco di sorprese. Senza dubbio la motivazione del premio è centrata. A lui le congratulazioni per essere il ‘Nonno dell’anno 2021’”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Il nonno dell’anno è di Imola e costruisce dinosauri con i sassi proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento