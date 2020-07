Il nuovo codec H.266 VCC è fino al 50% più efficiente rispetto al vecchio standard

Oggi, dopo diversi anni di ricerca e standardizzazione, il Fraunhofer Heinrich Hertz Institute ha annunciato il rilascio ufficiale del successore di H.265 HEVC, chiamato H.266VVC (Versatile Video Coding).

H.265 gode di un uso diffuso su dispositivi Apple come l’iPhone, in quanto è il codec predefinito utilizzato dall’acquisizione video all’interno dell’app Fotocamera. Che cosa possono aspettarsi esattamente gli utenti quando H.266 / VVC otterrà un’ampia adozione in futuro? Un’enorme riduzione dei requisiti relativi ai dati.

