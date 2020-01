Il nuovo Genoa di Nicola: come cambiano i rossoblù? Dal possibile modulo a chi sarà rilanciato

Il ​Genoa riparte da Davide Nicola, il terzo allenatore voluto dal presidente Enrico Preziosi dopo gli esoneri di Andreazzoli e Thiago Motta. Un ritorno al passato per il tecnico, che ha vestito la maglia rossoblù da calciatore dal ’95 al 98′ e ancora dal ’99 al 2002. ​”Fatemi lavorare, è la più grande garanzia”, ha dichiarato Nicola a margine del primo allenamento effettuato al centro sportivo Signorini. Passionale, pragmatico e con un solo obiettivo in testa per potersi giocare la… continua a leggere sul sito di riferimento